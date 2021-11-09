Bilim insanlarının "süper zekâ" diye tanımladığı Rus genç, Mars'tan geldiğini iddia etti

Rusya’da “süper zeka” olduğu gerekçesiyle bilim insanlarının dikkatini çeken Boriska Kipriyanovich isimli kişi, geçmiş hayatında Mars’ta yaşadığını, insan olarak “yeniden doğduğunu” iddia ediyor.

Daily Star’da yer alan habere göre, Rusya’nın Volgograd şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Boriska Kipriyanovich, zekası ve uzay hakkındaki bilgileriyle bilim insanlarının dikkatini çekti.

Annesi, oğlunun yüksek IQ’sunun her zaman farkında olduğunu söyleyerek bebekken kendi kendine başını dik tutabildiğini de iddia etti. Anne, oğlunun 1.5 yaşındayken okuma yazma bildiğini de söyledi.

Çok küçük yaşta uzay ve Mars’tan bahsede Boriska’nın ailesi, oğullarına uzaydan daha önce bahsetmediklerini söyledi. Kipriyanovich, Mars’ta uzaylıların yaşadığını ancak burada iki farklı grup arasında çıkan savaşta nükleer felaket yaşandığını iddia ediyor.