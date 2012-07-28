Bilim insanlarından yeni kıyamet kehaneti: Doğal hayat 2100'de bitecek!

Bilim insanları, insanoğlunun dünyaya geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini açıklayarak, 2100’de kıyametin kopacağını öne sürdü.

İklimlerin ortadan kalkacağı ve birçok canlı türünün yok olacağı dünyada, “Bilinçsiz yapılaşma sonumuzu getirecek” açıklaması yapıldı.

Komplo teorisyenlerinin sık sık dile getirdiği küresel ısınma ve dünya üzerindeki doğal hayat hakkında bir araştırma yapan bilim insanları, kıyametin tarihini verdi.

Saygın bilim dergilerinden Nature’da yayımlanan bir makalede bilim insanları, dünya üzerindeki yaşamın 2100’de sona erebileceğini yazdı.

İnsanoğlunun gezegene çok büyük zarar verdiğini belirten bilim insanları, “Geri dönüşü olmayan bir biçimde genişliyoruz. İnsanlar dünyanın geçmişte yaşadığı değişimleri hatırlamıyor” açıklamasında bulundu.

Birçok uluslararası kurumdan 22 uzmanın kaleme aldığı araştırmada iklim değişimleri ve canlı türlerinin hızla yok olduğu kaydedildi.

Makalede, “Bugün yaşadığımız iklimlerin yarısı ortadan kalkacak. Bu sebeple henüz keşfedilmemiş birçok canlı türü yok olacak. Bilinen canlı türlerinin de birçoğu ortadan kalkacak” ifadesi yer alırken, araştırmayı yürüten Profesör Arne Moers, “Radyasyon dengesini değiştirerek çok büyük bir risk alıyoruz. Sıradaki dönüşüm gezegeni yok edebilir. Eğer o sınırı bir kez geçersek bir daha dünya gezegenini eski haline geri döndüremeyiz” dedi.

Araştırmada insanoğlunun gezegenin yüzde 43’ünü kullandığı belirtilirken, endüstri devriminden önceye oranla karbon emisyonunun yüzde 35 arttığı kaydedildi.

Araştırmada, dünya nüfusunun 2025’te 8.2 milyar, 2050’de ise 9 milyar olacağı belirtilirken, “2100’de oluşacak nüfusu dünya kaldıramaz” yorumunda bulunuldu.