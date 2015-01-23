Bilim insanlarından nükleer kıyamet uyarısı

1947 yılından bu tarafa dünyanın karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çekmek amacıyla ayarlanan sembolik nükleer kıyamet saati, 12’ye 3 kalaya ayarlandı.



En son 1984 yılında soğuk savaşın en üst seviyeye ulaştığı dönemde nükleer kıyamet saatinin 12’ye 3 var’a ayarlandığı kaydedildi.



Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, dünya genelinde Nobel ödüllü 17 nükleer bilimcinin “Bulletin of the Atomic Scientists” dergisine yaptığı uyarı, önlem alınmazsa dünyanın sonunun iyi olmadığı yönünde.

'Nükleer kıyamet saati 12'ye 3 var'

Nükleer kıyamet saatinin bu denli endişe verici olmasında, nükleer savaş tehlikesinden ziyade, iklim değişikliğinin önemli rol oynadığı belirtildi. Bilim insanları “Bulletin of the Atomic Scientists” dergisine yaptıkları açıklamada, “Nükleer kıyamet saati 12’ye 3 var, çünkü sorumlu politikacılar insanların sağlıklarını ve yaşamlarını korumak için sorumluluklarını yerine getirmediler” ifadelerini kullanıyor.

Bilim insanlarının nükleer kıyamet uyarısında, sıcaklık ölçümlerinin kayıt altına alınmaya başlamasından bu yana, en sıcak on yılın dokuzunun 2000 yılından bu tarafa yaşanması ve 2014 yılının ise en sıcak yıl olmasının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Dünya İklim Konseyi IPCC’ye göre, önlem alınmazsa, yüzyılın sonunda dünya genelinde sıcaklık 3 ile 8 derece artacak.

Nükleer kıyamet saati nedir?

Dünyanın karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çekmek amacıyla sembolik olarak ayarlanan “Nükleer kıyamet saati” 1947 yılından bu tarafa ayarlanıyor. ABD ve Rusya ’nın 1953 yılında hidrojen bombası denedikleri yıl, 12’ye 2 kala ile tehlikenin en yüksek olduğu, iki ülkenin Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START) imzaladığı 1991 yılı ise, 12’ye 17 kala ile en rahat yıl olarak kayıtlara geçti.



“Nükleer kıyamet saati” bugüne kadar 18 kez ayarlandı ve 2007 yılından bu tarafa iklim değişiklikleri de değerlendirmelerde göz önünde bulunduruluyor.