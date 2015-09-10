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Bilim / Teknoloji

Bilim insanlarından 'insan genetiğiyle oynansın' çağrısı

Ancak ABD'de bu tür araştırmalara karşı çıkan da pek çok insan bulunuyor

10 Eylül 2015 19:38

Bir grup bilim insanı, etik ve siyaset uzmanı, bir takım hastalıkların önüne geçebilmek için, insan embriyosunda genetik değişiklikler yapılmasına izin verilmesinin gerekli olduğunu söyledi. 

BBC Türkçe’de yer alana habere göre; Hinxton Grubu olarak anılan uzmanların hazırladığı raporda, embriyoların erken döneminde genetik kod düzenlemenin araştırmalara "çok büyük değer" katacağını vurgulandı.

Raporda ayrıca genetiğiyle oynanmış bebeklerin doğmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulanırken, bunun gelecekte bazı koşullar altında "ahlaki açıdan kabul edilebilir" olabileceği belirtildi.

 

ABD'de araştırmalar için fon sağlanmıyor

 

ABD embriyoların genetiğiyle oynanan araştırmalara fon sağlamayı reddediyor.

Hinxton Grubu ise genetik alanında önemli buluşların yapıldığı bir dönemde toplandı. Bu buluşlar arasında DNA'mızın belirli bir yerine gidebilen "moleküler yer belirleme" ve DNA'yı kesebilecek "moleküler makas" da var. Araştırmalarda birçok alanda yol kat edilirken bu gelişmeler genetiğiyle oynanmış bebekleri gerçek bir olasılık haline getirdi.

Bu yılbaşında Çin'deki Sun-Yat-Sen Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ileride bir kan hastalığına yol açabilecek DNA'daki hataların embriyoların erken döneminde düzeltebileceği sonucuna varılmıştı.

Gelecekte bu tür teknolojiler sayesinde çocukların pankreastaki lif dejenerasyonu ve solunum yetmezliğiyle ortaya çıkan kistik fibrosis gibi hastalıklarla ya da kanser riskini arttıran genlerle doğmasının önlenebileceği vurgulanıyor.

Ancak bu araştırmalara son verilmesi çağrıları yapan ve bu alanda çizginin nereye çekileceğini soran pek çok kişi de var.

 

'Teknoloji yeteri kadar gelişmedi'

 

Hinxton Grubu Manchester'da yaptığı toplantıda, kaydedilen ilerlemenin çeşitli "kararlar verme" baskısı yarattığını belirtti ve embriyo genetik kodlarının düzenlenmesine izin verilmesi istendi.

Açıklamada, "Bu teknolojinin temel araştırmalara çok büyük değer katacağına ve muazzam bir potansiyel barındırdığına inanıyoruz. Ancak teknoloji bu aşamada insan genleriyle üreme amaçlı oynamaya yetecek derecede gelişmedi" denildi.

Hinxton Grubu kendisini kök hücre araştırmaları, etiği ve hukuku konusunda uluslararası bir konsorsiyum olarak tanımlıyor. Grupta araştırmacılar, biyoteknisyenle ve dünyanın dört bir yanından politika uzmanları yer alıyor ve grup adını ilk toplantısını yaptığı İngiliz kasabasından alıyor.

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