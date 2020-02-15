Bilim insanlarından 'ağzınızın tadını yerine getirecek' haber: Düşük libidoya tatlı çözüm

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Yeni bir araştırma çikolatada bulunan bir hormonun erkeklerin libidosunu artırabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma sırasında çikolatada bulunan 'kisspeptin'in enjekte edildiği erkeklerin parfüm kokusu ve kendilerine gösterilen resimler karşısında daha çok uyarıldığı görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Imperial College London'da akademisyenlik yapan Dr. Alexander Comninos, psikoseksüel düzensizliklerin hem bu durumu yaşayanlar hem de partnerleri için stres verici olabileceğini söyledi. Bu sıkıntıyı yaşayan çok kişi olmasına rağmen çok az çözüm keşfedildiğini söyleyen Comninos, "Bizim araştırmamış kisspeptin'in insanları çekici bulmayla ilgili beyin aktivitelerini hızlandırdığını gösterdi. Bu etki libidosu düşük erkeklerde daha da güçlü görülüyor" dedi.

Yaklaşık her üç erkekten biri, bir tür cinsel problem yaşıyor. Bunların arasında düşük libido da var, bu durum bazen fiziksel değil, psikolojik sıkıntılara bağlı olabiliyorç