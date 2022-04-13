Bilim insanları Zika virüsünde olası bir mutasyona karşı uyardı

Araştırmacılar, Zika virüsünde olası bir mutasyonun yeni bir salgına neden olabileceği uyarısında bulundu.

BBC’de yer alan habere göre, Zika virüsü 2016 yılında küresel krize neden olmuş, hamileyken virüse yakalanan çok sayıda annenin bebeği beyninde hasarla doğmuştu.

ABD’li bilim insanları, Zika virüsünün yeni mutasyonlarına karşı tetikte olunması gerektiğini söyledi.

Zika virüsü, Aedes sivrisineklerinin ısırığıyla yayılıyor. Zika taşıyan sivrisinekler Kanada ve Şili dışında, Amerika kıtasında ve Asya’da bulunabiliyor.

Zika, çok sayıda insan için hafif semptomlara neden olsa da anne karnındaki bebekler için beyin hasarına ve gelişim bozukluklarına neden olabiliyor.