Bilim insanları: Zaman her şeyin ilacı değil, kırık kalpler zamanla iyileşmiyor

Abeerdeen Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, takotsubo (kırık kalp sendromu) ismi verilen ve genelde aniden çok sevdiği birini kaybetmek gibi durumlarda görülen hastalık dolayısıyla kalp kasları fonksiyonlarını yitirebiliyor.

Şairler, roman yazarları, besteciler uzun yıllardır zamanın her şeyi iyileştirip iyileştirmeyeceği konusunda kafa yoruyor.

Peki zaman gerçekten her şeyin ilacı mı?

Journal of the American Society of Echocardiography’de dün yayınlanan çalışmaya göre cevap maalesef hayır.

İskoçya’daki Abeerden Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, işleyen zamanın her zaman kırık bir kalbi onaramadığını ortaya koyuyor.

Kırık bir kalp, tamir edilemeyecek fiziksel izler bırakabiliyor

Araştırmacılar, takotsubo (kırık kalp sendromu) adını verdikleri sendromun ‘asla tamir edilemeyecek fiziksel izler bırakabileceğini’ söylüyor.

Takotsubo, ilk kez 1990’da Japonya’da keşfedilmiş ve adını sol karıncığı ayrılmış bir kalp gibi görünen ‘ahtapot kafesleri’ni ifade eden Japonca kelimeden almış.

Sendrom, kalp kaslarının aniden ‘sersemlemesine’ ve sol karıncığın şeklini değiştirmesine sebep oluyor.

Araştırmayı yöneten Dr. Dana Dawson “Eskiden takotsubonun ilaç kullanılmadan tamamen iyileşebileceğini düşünüyorduk. 28 ve 87 yaş arası 52 hastayı dört ay boyunca gözlemleyerek bulduğumuz sonuçlara göre bu hastalık çok daha uzun süreli ve tahrip edici etkilere sahip” diyor.

‘Kırık kalpliler’in yüzde doksanı kadın

Takotsubo genelde yoğun duygusal ve fiziksel strese maruz kalan insanlarda görülüyor.

Sendroma sahip olanların yaklaşık yüzde 90’ı ise kadın.

Bu kadınların yüzde yetmişinin ise çok sevdiklerini birini aniden kaybetme dolayısıyla ‘kalbi kırılmış’

Takotsubo dolayısıyla insanlar ölebiliyor

Ultrason ve MR yöntemleriyle kalbin gözlemlendiği çalışmaya göre bu örneklerin bir çoğunda, sol karıncığın fonksiyonları birkaç gün ya da hafta içinde normale dönüyor.

Fakat kırık kalp sendromu karıncığın yanından kalbin kan pompalamasını da etkiliyor ve bilim insanlarına göre bunun için geliştirilmiş bir medikal çözüm yok.

Araştırmacılardan Metin Avkıran mevcut şartlarda hastaların bir kısmında kalp yetmezliği dolayısıyla ölüm bile olabileceğini söylüyor:

Takotsubo sendromu olan bazı insanların kalp fonksiyonlarını etkileyen anormal etkiler aylar boyunca sürüyor. Malesef, bu hastaların kalbinde bir çeşit yara oluyor. Kalbin bazı kasları bu yaralardan etkileniyor esnekliğini kaybediyor. Şu an sahip olduğumuz şartlarda bu yaraların iyileşmesi çok uzun sürüyor ya da hiç iyileşmiyor. Bu durumu aşabilmek için daha efektif tedaviler geliştirmeliyiz.

İngiltere’de her yık çoğu kadın yaklaşık 3.000 insan bu sendromdan etkileniyor.

Çeviri: (Gazete Karınca) Ezgi Gül