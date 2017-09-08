Bilim insanları, yaşlanmayı yavaşlatmanın yöntemini buldu

EurekAlert! sitesinin aktardığına göre, ABD’deki California Üniversitesi’nden bilim insanları, yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik etkili bir yöntem keşfetti.

Meyve sinekleri üzerinde yapılan incelemelerde, mitokondrilerinin şekillerinin ve boyutlarının zaman içinde değiştiği gözlendi.

Araştırmaya göre, meyve sineklerinin mitokondrilerinde yaşamlarının orta dönemlerinde işlevlerini yerine getirmelerini engelleyen uzama ve genişlemeler meydana geliyor ve bu yaşlanmalarına etki ediyor.

Boyut değişikliği ise Drp1 proteinin seviyesinin zamanla azalmasından kaynaklanıyor. Protein seviyesinin arttırılması ile yaşlanma seviyesinin yavaşlatılabileceği görüşünde olan bilim insanları, gelecekte vücuttaki Drp1 proteinini arttıracak ilaçlar geliştirmeyi planlıyor.