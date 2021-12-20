Bilim insanları, yaşlanmanın sırlarını öğrenmek için uzaya insan kas hücresi gönderiyor

T24 Dış Haberler

Bilim insanları, yaşlanmanın sırlarını tespit etmek için yapılan bir deney kapsamında, insan kas hücrelerini uzaya gönderecek.

The Times’ta yer alan habere göre, “Micro Age” isimli deney kapsamında, uzay ortamında insan kaslarının nasıl yaşlandığı incelenecek.

Spaxe X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek, pirinç tanesi boyutundaki laboratuvar üretimi kas hücreleri, bir kalemtraş büyüklüğündeki taşıyıcılara yerleştirildi.

Uzaya ulaştığında hücreler, elektrikle harekete geçirilerek kas dokusunda kasılmalar incelenecek.

Liverpool Üniversitesi’den araştırmacılar, Britanya Uzay Ajansı’nın fonladığı çalışmayla uzay ortamında kasların değişimini mercek altına alacak. Araştırmayla insanların kaslarının neden yaşlandıkça zayıfladığı, nasıl önlenebileceği sorularına yanıt aranacak.

Kaslar, insan yaşlandıkça hacmini ve gücünü kaybediyor. Liverpool Üniversitesi’nde Profesör Malcolm Jackson “Yaşlanma, 21’inci yüzyılın en büyük zorluklarından biri, bu deneyle kasların yaşlanmaya nasıl yanıt verdiğini inceleyeceğiz” dedi.

Deney, Ocak 2022’de Dünya’ya dönecek.