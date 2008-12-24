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Sağlık

Bilim insanları yapay ilik üretmeyi başardı

Bilim insanları, sürekli kırmızı ve beyaz kan hücresi yapabilen yapay kemik iliği yaratmayı başardı.

24 Aralık 2008 02:00

ABD'nin Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları, sürekli kırmızı ve beyaz kan hücresi yapabilen yapay kemik iliği yaratmayı başardı. 

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Üniversiteden yapılan açıklamada, laboratuvar ortamında yapılan yapay kemik iliğinin, günün birinde daimi kan nakli için yapay kan üretilmesine yardım olabileceği belirtildi.

Biomaterials dergisinde yayımlanan çalışmanın başında yer alan Dr. Nicholas Kotov, yapay kemik iliğinin, vücuttaki kemik iliğine destek olan dokuları taklit eden ve 3 boyutlu bir yapı iskelesine benzer bir madde içinde büyütüldüğünü belirtti.

Bir test tüpünün içinde üretilmek üzere tasarlanan kemik iliğinin kan kök hücrelerinin aynısını yapabildiğini ve B hücreleri üretebildiğini belirten araştırmacılar, bunun da kemik iliğinin çalışmasını etkileyebilecek yeni ilaçların test edilmesi olanağı sağlayacağını kaydettiler.

(AA)

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