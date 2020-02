Bilim insanları ve mucitler “ROBOCOT”ta buluşacak

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD), Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ROBOCOT 2018 Bilim Şenliği’nin ikincisi 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Malatya’da gerçekleştirilecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Jonson Space Center Pyroteknik Altsistem Yöneticisi Sırrı Oğuz, Japonya Osaka Üniversitesi’nden Ayonix kurucusu Sadi Vural, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) ve Dortmund University of Technology’den Prof. Yılmaz Uygun, İsviçre Fribourg University’den Prof. Dr. Ali Coşkun, Oxford University’den Emre Eren Korkmaz, Avustralya CSIRO’dan Dr. Hilkat Özgün ile Amerika Slicon Vadisi Mobile Action şirketinin kurucusu Yekta Özcömert Robocot 2018’e katılarak bilgi ve birikimlerini bilim insanı olma yolunda ilerleyen gençlerle paylaşacaklar.

Robotik teknolojilere toplumun her kesiminde ilgi uyandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ROBOCOT Malatya 2018, gördüğü büyük ilgi nedeniyle bu yıl kapsamı daha da genişletilerek bilim şenliğine dönüştürüldü.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek şenlikte marer&mucit sergisi, robotik yarışmalar, konferans, atölye ve eğlenceler yer alacak. Etkinlik içerik olarak her yaştan insanın katılabileceği zengin içeriği ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

- Robotik teknolojilerini en küçük yaştan en ileri yaşa kadar tabana yayma,

- “Merak et - hayal et - icat et- üret” dörtlüsünü genç nesil içinde yaygınlaştırmak,

- Eğlenceli bir ortamda öğrencileri yeni robot fikirleri konusunda güdüleyebilmek,

- Robot ve teknolojileri konusunda merak uyandırabilmek,

- Robotik temalı maker hareketinin genç nesil içerisinde yaygınlaşmasını sağlamak,

- Malatya ve çevre iller başta olmak üzere tüm Türkiye’de ilk ve orta öğretim, üniversite düzeyinde robot fikrini yaymak,

- Her yaştan öğrencilere yeni hedefeler verebilmek ve ufuklarını genişletmek ve aynı idealdeki öğrencileri ve meraklıları bir araya getirebilmek,

- Geleceğin en önemli teknolojisi olan robot teknolojileri konusunda öğrencilere bir farkındalık oluşturup onları bu alana yönlendirebilmek,

- Yeni teknoloji alanlarını keşfetmeyi isteyen, arzulayan, merak eden çocukların ve gençlerin önünü açabilmek,

- Gençlerin bilgisayarı tüketim amaçlı kullanmak yerine üretim amaçlı kullanmaları için yönlendirebilmek. (Fotoğraflı)