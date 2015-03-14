Bilim insanları uzayda su ararken okyanus buldu!

Güneş Sistemi’nin en büyük uydusu olan Ganymede'in buzla kaplı yüzeyinin altında büyük bir okyanus olabileceğine dair yeni bulgular ortaya çıktı. Yeni veriler, Jupiter'in uydusunun üzerindeki ışıkların "dansını" inceleyen Hubble Uzay Teleskobu'ndan geldi.

BBC Türkçe’deki habere göre, okyanusun varlığının, canlı türlerinin de varlığı olasılığı nedeniyle Ganymede'e ilgiyi artırabileceği belirtiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı, 2030'lı yıllarda Juice adlı keşif aracını Merkür gezegeninden bile büyük olan Ganymede'in yörüngesine oturtacak.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Galileo uzay aracı 2000'li yıllarda, 5 bin 300 kilometre genişliğindeki bu uyduda gizli bir deniz olabileceğine işaret eden veriler göndermişti.

Hubble'dan gelen yeni veriler, bu kanıyı güçlendiriyor.

Ganymede'i büyüklüğü dışında diğer uydulardan ayıran en önemli özelliği kendi manyetik alanı olması.

Hubble bu manyetik alanın uzay parçacıklarını kendisine çekerek ve harekete geçirerek, uydunun kuzey ve güney kutuplarında nasıl kızılötesi ışık dalgaları oluşturduğunu inceledi.