T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bilim insanları uzayda su ararken okyanus buldu!

Jüpiter'in uydusu Ganymede'i büyüklüğü dışında diğer uydulardan ayıran en önemli özelliği kendi manyetik alanı olması

14 Mart 2015 14:07

Güneş Sistemi’nin en büyük uydusu olan Ganymede'in buzla kaplı yüzeyinin altında büyük bir okyanus olabileceğine dair yeni bulgular ortaya çıktı. Yeni veriler, Jupiter'in uydusunun üzerindeki ışıkların "dansını" inceleyen Hubble Uzay Teleskobu'ndan geldi.

BBC Türkçe’deki habere göre, okyanusun varlığının, canlı türlerinin de varlığı olasılığı nedeniyle Ganymede'e ilgiyi artırabileceği belirtiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı, 2030'lı yıllarda Juice adlı keşif aracını Merkür gezegeninden bile büyük olan Ganymede'in yörüngesine oturtacak.

Ganymede, Jüpiter'in en büyük uydusu ve aynı zamanda Güneş Sistemi'ndeki uydular arasında da büyüklükte birinci sıradaAmerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Galileo uzay aracı 2000'li yıllarda, 5 bin 300 kilometre genişliğindeki bu uyduda gizli bir deniz olabileceğine işaret eden veriler göndermişti.

Hubble'dan gelen yeni veriler, bu kanıyı güçlendiriyor.

Ganymede'i büyüklüğü dışında diğer uydulardan ayıran en önemli özelliği kendi manyetik alanı olması.

Hubble bu manyetik alanın uzay parçacıklarını kendisine çekerek ve harekete geçirerek, uydunun kuzey ve güney kutuplarında nasıl kızılötesi ışık dalgaları oluşturduğunu inceledi.

ETİKETLER

ganymedejüpiterbilimokyanussuoksijenhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24