Bilim insanları "tesadüf eseri" metal yiyen bakteri tespit etti

T24 Dış Haberler

ABD'de bilim insanları tesadüf eseri metal yiyen ve ondan kalori elde eden bir bakteri türü tespit etti. Yıllardır böyle bir bakterinin varlığında bahsediliyordu ancak hiç kanıtlanmamıştı.

Mikrobiyologlar, bateriyi manganez kullanarak başka bir deney yaparken tespit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Jared Leadbetter, ofisindeki lavabodaki suyu emmesi için manganez sürülmüş bir cam kavanoz kullandıktan sonra bir süre uzaktan çalıştığını ifade etti. Caltech'te öğretim görevlisi olan Leadbetter, kampüse döndüğünde kavanozun siyah bir madde ile kaplı olduğunu fark ettiğini belirtti.

Madde üzerinde testler yapan bilim insanları, kavanozun oksitlenmiş manganez ile kaplı olduğunu tespit etti. Leadbetter ve ekibi, bu bakterinin Caltech'in bulunduğu Pasadena kentinin içme suyunda bulunduğunu düşünüyor.

Nature Journal'da yayımlanan makalede bilim insanları, ilk defa manganezi enerji kaynağı olarak kullanan bir bakteri keşfedildiğini ifade etti.

Bilim insanları, bu keşfin oksitlenmiş manganezin su sistemlerini tıkaması gibi günlük olayların daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğini ifade etti.