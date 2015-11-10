Bilim insanları tartışıyor; 2010 Dünya Kupası'nın erkek bebek doğum oranına etkisi oldu mu?

Bilim insanları, Güney Afrika'da 2011 yılında doğan erkek çocuk sayısında genel ortalamanın üzerinde bir artış yaşandığını söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu artışın nedeni ise, 2010 Haziran ve Temmuz aylarında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası finallerine; turnuva boyunca insanların daha rahatlamış ve daha çok seks yapmış olmasına bağlanıyor.

Bu dönemde doğan erkek çocukların oranı 2003 ila 2014 yılları arasında kaydedilen en yüksek oran oldu.

Early Human Development dergisinde yer alan çalışmada turnuvadan 9 ay sonra doğan erkek çocuk sayısının 2003-2012 dönemindeki genel ortalamayla karşılaştırıldığında 0,5029'dan 0,5063'e çıktığı belirtiliyor.

"Daha iyi hissettiler"

Witwatersrand Üniversitesi'nden Dr. Gwinyai Masukume, ''Turnuva insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine, kendileri ve ülkeleriyle ilgili daha pozitif düşüncelere yönelmelerine yol açtı. Eğer insanlar sık sık cinsel ilişkiye giriyorsa, erkek bebeklerin doğma eğilimi kız çocuklarına göre daha fazla olur'' dedi.

Cinsiyet oranlarındaki değişimin tıbbi nedenleri arasında bozulmamış sperm hareketliliği, cinsel ilişkiye girme sıklığı ya da hamilelik boyunca erkek fetüs kaybının azalması yer alıyor.

Araştırmacılar bunun tesadüf veya mevsimlik bir etki olmadığını da savunuyor.

Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Allan Pacey, erkek doğum oranlarının savaş ve doğal afet gibi birçok dış faktör yüzünden değişebileceğini söylüyor.

Pacey, ''Erkekler kısa bir dönem için daha fazla Y kromozomu (erkek cinsiyeti belirleyen kromozom) içeren sperm üretiyor ya da kadın vücudu X (dişi cinsiyeti belirleyen kromozom) ve Y kromozomunu ayırıp yumurtalığa hangisini ulaşacağını seçebiliyor'' dedi.

Tüm bu teoriler inandırıcı olsa da hangi gerekçenin erkek bebek doğumunda artışa sebep olduğu bilinmiyor.