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Sağlık

Bilim insanları, suni kemik geliştirdi

İskoç ve İngiliz bilim adamları, yeni kemiklerin yeniden büyüyerek oluşmasını sağlayan suni kemik geliştirdi

10 Şubat 2013 17:31

Kemik iliğindeki kök hücreler ve yeni üretilmiş bir plastik maddenin birleştirilmesiyle oluşturulan sunikemik sayesinde, parçalanan kol ve bacakların iyileştirilmesi yakında mümkün hale gelecek.

İskoçya'daki Edinburgh ve İngiltere'deki Southampton üniversitelerinin 7 yıl süren ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluş, Advanced Functional Materials adlı bilimsel dergide bilim dünyasına tanıtıldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, eriyerek yok olma özelliğine sahip, sert ama hafif bir çeşit plastikten yararlanılarak üretilen implant,kemik içine yerleşiyor ve asıl kemiğin yeniden büyümesine destek oluyor. İmplantın çatısını oluşturan, kan akışına izin verecek şekilde bal peteği biçiminde üretilmiş plastik madde, hastanın kemik iliğindeki kök hücrelerin implanta tutunarak yeni kemik oluşturmasını sağlıyor. Daha sonra zaman içinde yavaş yavaş eriyerek yok olan plastik çatı yerini yeni oluşan kemiğe bırakıyor.

Araştırmacılar implantta kullanılan, 3 tip plastiğin karıştırılmasıyla elde edilen maddeyi, yüzlerce plastik kombinasyonunu karıştırma ve test etme imkanı veren öncü bir teknik yardımıyla geliştirdi.

Hafif, dayanıklı ve kemik kök hücrelerini destekleme özelliğine sahip maddenin hayvanlar üzerindeki denemesinin başarılı olduğunu belirten araştırmacılar, artık tüm dikkatlerini insanlar üzerinde yapılacak klinik değerlendirmeye verdiklerini kaydetti.

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