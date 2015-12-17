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Sağlık

Bilim insanları sineklerin aklını okudu

ABD'li bilim insanları nöronlar arası iletişimleri hissedebilen bir cihaz kullanarak sineklerin beyninde olan bitenleri takip edebildi

17 Aralık 2015 20:42

ABD’li bilim insanları, sineklerin denizanalarında bulunan bir proteini kullanıp sinir uçlarındaki bağlantı noktalarını takip ederek, akıllarını okumayı başardı.

Hürriyet’ten Birce Bora’nın haberine göre; ABD’nin Illionis eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesi’nden bilim insanları nöronlar arası iletişimleri hissedebilen bir cihaz kullanarak sineğin “aklını okumayı” başardı. Floresan moleküller kullanarak nöronları işaretleyen bilim insanları, herhangi bir duyusal deneyim sırasında hangi sinapsların (sinir uçlarının bağlantı noktaları) aktive olduğunu belirlemeyi başardı. Floresan yapılar, denizanalarında bulunan parlak bir protein kullanılarak üretildi. Mavi, yeşil ve sarı renklerde parlayan üç farklı molekül sineğin beyninin koku alma, görme ve ısı gibi farklı özelliklerden sorumlu bölgelerine yerleştirdi.

Araştırmacılar sineğin beyninde olan bitenleri floresan moleküller sayesinde basit bir mikroskopla takip edebildiklerini söyledi.

 

Dijital telepatinin ilk adımı

 

Aktive olan bir nöronun, yaklaşık bir saat sonra bile floresan ışığını kaybetmediği ve bu nedenle de sineğin son bir saat içinde yaptıklarının bu yöntem sayesinde “okunabildiği” belirtildi.

Araştırmacılar dijital telepatinin ilk adımı olduğu belirtilen bu deneyde sineğin son bir saat içinde sıcak ya da soğuk bir ortamda bulunduğunu, yasemin ya da muz kokladığını kolaylıkla belirleyebildiklerini söyledi.

Araştırma ekibinin başında bulunan Marco Gallio, konuyla ilgili Independent gazetesine yaptığı açıklamada, “Beyindeki işlemlerin büyük bir kısmı sinapslarla yapılıyor, yani nöronların birbirleri ile konuşmasıyla. Geliştirdiğimiz bu teknoloji bize bir davranış sırasında hangi nöronların aktive olduğunu gözlemleme şansı tanıyor” dedi.

Gallio sözlerine, “Bu telepati ile akıl okumak değil elbette ancak buna oldukça yakın bir şey.  Sadece beynine bakarak bir böceğin geçmişte neler yaşadığını öğrenebiliyoruz” dedi.

 

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