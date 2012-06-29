Bilim insanları 'sigarayı bıraktıracak' aşı üretti!

Amerikalı bilim insanları nikotine karşı bağışıklık oluşturan bir aşı ürettiklerini açıkladılar. Aşı nikotinle savaşacak antikorlar oluşturuyor.

Fareler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları bilim dergisi Science Translational Medicine'de yayımlandı. Buna göre aşı yapılmasından sonra, farelerin beynindeki kimyasallar yüzde 85 oranında azaldı. Uzmanlar aşının insanlar üzerinde denenmesinin yıllar alabileceğini söylüyor.

Araştırmayı yürüten Prof. Ronald Crystal'a göre, nikotin bağımlılığını tedavi etmenin en iyi yolu, nikotin kana karışıp etkileşim göstermeden, antikorların kanı temizlemesi. 'Yeni yöntem' Daha önce de nikotinin etkilerine karşı bağışıklık oluşturmayı amaçlayan "sigara aşıları" üretilmişti.

Yeni aşıda denenen yöntem, nikotinin beyne gidip insana zevk vermesini engelleyecek kadar çok antikor üretimini sağlamayı amaçlıyor.

Weill Cornell Tıp Fakültesi'ndeki bilim adamları, tamamen değişik bir yöntem kullanarak bir gen terapisi aşısı üretti. Aşının daha etkili olacağını düşünülüyor.

Nikotine karşı bağışıklık oluşturan genetik yapısı değiştirilmiş virüs, karaciğere zarar veriyordu. Bu yöntem, organı antikor üreten bir "fabrika" olarak kullanıyordu. Araştırma çerçevesinde sağlıklı farelerin beynindeki nikotin oranıyla, bağışıklık kazanmış farelerinkini karşılaştırdı. Nikotin enjekte edildikten sonra aşı olmuş farelerdeki nikotin oranının yüzde 85 daha düşük olduğu gözlemlendi.

Bu işlemin insanlarda da aynı sonucu vereceği veya nikotin oranındaki bu azalmanın insanların sigarayı bırakabilmesine yardımcı olabileceği daha kesin değil.

'Etkileyici ve ilginç'

İnsanlara uygulanan gen terapisinin tehlikeli olmadığının kesinleştirilmesi gerekiyor.

Kent Üniversitesi'nin genetik bölümünden Darren Griffin, bulguların ilginç olduğunu ve gelecek vadettiğini ancak daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ancak bazı uzmanlar çocukların daha sigaraya başlamadan aşılanmasının etik tartışmaları da beraberinde getirebileceğini belirtiyor. (BBC Türkçe)