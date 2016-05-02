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Bilim / Teknoloji

Bilim insanları: Twitter'da 'retweet'lemek hafızayı zayıflatıyor

"Birçok insan artık orijinal fikirleri paylaşmıyor; yalnızca bir şey görüyor ve arkadaşlarına duyuruyor"

02 Mayıs 2016 17:49

Cornell Üniversitesi ve Beijing Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırmanın bulgularına göre; sosyal medya üzerinde paylaşılmış bilgiyi hemen geri paylaşmak (retweet) bilişsel aşırı yüklenmeye sebep oluyor. Bu da insanın gördüklerini öğrenmesini ve aklında tutmasını zorlaştırıyor. Araştırmacılar, 'Favori'ye almanın daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Posta'da yer alan habere göre, araştırma ekibinden Prof. Qi Wang’a göre; birçok insan artık orijinal fikirleri paylaşmıyor. Yalnızca bir şey görüyor ve arkadaşlarına duyuruyor.

 

Öğrenme yeteneğini ve hafızayı zayıflatıyor

 

Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan araştırmanın bulguları, retweet yapmanın öğrenme yeteneğini ve hafızayı zayıflatabileceğine işaret ediyor.

Çin'deki Beijing Üniversitesinde yapılan araştırmada iki gruba ayrılan öğrencilerden birinci gruba, Twitter eşleniği Weibo üzerinden okudukları mesajları isterlerse paylaşıp istemezlerse de paylaşmadan bir sonraki mesaja geçmeleri istendi.

İkinci gruba ise mesajları yalnızca okumaları ve paylaşmamaları , 'favori'ye almaları söylendi. Ardından öğrencilere, bir test verildi. Sonuçlarda; mesajları hemen paylaşmayı seçen öğrencilerin bu teste verdikleri yanlış cevap sayısı, aynı mesajları okuyan fakat paylaşma seçeneği olmayanlara göre iki kat daha fazla çıktı. 

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