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Yaşam
BBC Türkçe

Bilim insanları: Pilav yaparken pirinci ıslatmadan haşlamayın

Pirinci tencerede suyu çekene kadar pişirmek kalp hastalıklarına, diyabete, hatta kansere neden olabilir

12 Şubat 2017 23:31

Bilim insanları, pirinç pilavını yaparken pirinci ıslatmadan haşlamanın sağlığa zararlı olabileceği uyarısında bulundu.

Son deneylere göre yaygın bir yöntem olan pirinci tencerede suyu çekene kadar pişirmek kalp hastalıklarına, diyabete, hatta kansere neden olabilir.

Belfast'ta Queens Üniversitesi'nde biyolojik bilimler profesörü Andy Meharg, BBC'de katıldığı bir programda sağlıklı pilav pişirme yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

Deneylere göre yetişirken pirinçte endüstriyel zehirler ve böcek ilaçlarından ötürü arsenik izlerine rastlanıyor.

Pirinci pişirince bu zehirlerin atıldığı sanılıyordu.

Ancak bilim insanları pirinç ancak bir gece önceden suda bekletilirse zehirlerinden arınabileceğini söylüyor.

Pirinci bir gece önceden ıslatmak faydalı

Profesör Meharg yaygın pilav yapma yöntemini kullanarak yani bir ölçek pirince, iki ölçek su koyarak pirinci haşladı.

Bu yöntemin sonunda Meharg arseniğin çoğunun pirinçte kaldığını gördüğünü belirtti.

Ancak bir ölçek pirince beş ölçek su konduktan sonra pişirilen pirinçte arsenik oranının yarılandığını gördü.

Son yönteme göreyse bir gece önceden ıslatılan pirinç pişirildiğinde zehrin yüzde 80 oranında azaldığı ortaya çıktı.

Meharg'a göre en güvenli pilav yapma yöntemi pirinci bir gece önceden ıslatmak, ertesi gün iyice yıkamak ve durulamak ardından bir ölçek pirinci beş ölçek suda pişirmek.

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