Omicron'da öne çıkan semptomlar; öksürük ve burun akıntısı

Koronavirüs'ün Omicron varyantına ilişkin Norveç'te yapılan araştırma, en sık görülen semptomun öksürük olduğunu gösterdi. Öksürüğü burun akıntısı ve burun tıkanıklığı takip etti.

Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsü, Omicron varyantına ilişkin bulgularını paylaştı. Araştırmalar sonucu, Omicron varyantı tespit edilenlerin yüzde 83’ünde öksürük, yüzde 78’inde burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı tespit edilirken, yüzde 74’ünde ise halsizlik görüldü.

Hastaların yüzde 72’sinde boğaz ağrısı, yüzde 68’inde baş ağrısı, yüzde 54’ünde ateş, yüzde 23’ünde tat kaybı ve yüzde 12’sinde koku kaybı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda hastaların yüzde 42’sinin hastalığı hafif geçirdiği ve hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı da belirtildi.