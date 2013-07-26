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Sağlık

Bilim insanları ölümün ışığını görüntüledi

İngiliz bilim insanları, bir solucanın vücudunda ölümün, bir mavi florasan ışık dalgası gibi yayılmasını görüntülemeyi başardı

26 Temmuz 2013 20:36

İngiltere'de Wellcome Vakfı ve Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi'nin ortaklaşa geliştirdiği çalışmada, bir solucanın vücudunda ölümünün bir dalga gibi yayılması görüntülendi.

Birce Bora'nın Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, ölümün hücreden hücreye nasıl yayıldığı henüz tam açıklanabilmiş değil. Solucanlarda ise "ölümün", hayvanın içinde hücreden hücreye yayılış parlak mavi bir  floresan ışık olarak açıkça görülebiliyor.

Floresan görüntünün, "necrosis" adı verilen bir ölü hücreden kaynaklandığı belirtildi. University Collage London profesörlerinden David Gems, "Mavi floresan sanki mavi bir ecel gibi, ölümü vücutta yayıldıkça takip ediyor ve hayat sona erdiğinde o da sönüyor. Eğer bu yolu durdurursak, enfeksiyon gibi bazı durumların neden olduğu ölümleri geciktirebildiğimizi gördük" dedi.

Araştırmanın görüntülerini izlemek için tıklayın

 

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