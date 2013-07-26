Bilim insanları ölümün ışığını görüntüledi

İngiltere'de Wellcome Vakfı ve Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi'nin ortaklaşa geliştirdiği çalışmada, bir solucanın vücudunda ölümünün bir dalga gibi yayılması görüntülendi.

Birce Bora'nın Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, ölümün hücreden hücreye nasıl yayıldığı henüz tam açıklanabilmiş değil. Solucanlarda ise "ölümün", hayvanın içinde hücreden hücreye yayılış parlak mavi bir floresan ışık olarak açıkça görülebiliyor.

Floresan görüntünün, "necrosis" adı verilen bir ölü hücreden kaynaklandığı belirtildi. University Collage London profesörlerinden David Gems, "Mavi floresan sanki mavi bir ecel gibi, ölümü vücutta yayıldıkça takip ediyor ve hayat sona erdiğinde o da sönüyor. Eğer bu yolu durdurursak, enfeksiyon gibi bazı durumların neden olduğu ölümleri geciktirebildiğimizi gördük" dedi.

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