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Yaşam

Bilim insanları noktayı koydu: Jilet tüyleri kalınlaştırmıyor!

Uzmanlar, tüylerin kalın göründüğünü kabul ediyor ama bunun yalnızca 'göz yanılması'ndan ibaret olduğunu söylüyor

29 Ağustos 2014 14:39

Kadınlar arasında yıllardır tartışılan “epilasyon sırasında jilet kullanımı” konusuna bilim insanları açıklık getirdi.

ABD'nin popüler bilim dergisi Scientific American, jiletle alınan tüylerin daha kalın çıkacağı yönündeki görüşün doğru olmadığını yazdı.

Uzmanlar, tüylerin kalın göründüğünü kabul ediyor ama bunun yalnızca 'göz yanılması'ndan ibaret olduğunu söylüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, tüylerin gövdesi bir mızrak gibi uca doğru ilerliyor. Bu yüzden tıraştan sonra kalan kısım, tıraş öncesine göre daha kalın ve siyah görünüyor. Ancak kesmenin tekrar büyüme sürecine hiçbir etkisi yok.

Dermatolog Melanie Grossman, tıraşın sakalları kalınlaştırdığı inanışının da bir efsane olduğunu belirtti.

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