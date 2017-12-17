Bilim insanları, neden bazı kişilerin kendilerine eş bulamadığını açıkladı

Kıbrıslı psikologlar, yerleşik hayata geçiş ve uygarlığın gelişiminin, insanın cinsel davranışını ve cinsel seçilimi nasıl etkilediğini araştırdı. Sonuçları Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan araştırmada, bazı kişilerin karakterlerindeki kusurlarından değil evrimsel nedenlerden dolayı buluşmalarda kendini rahatsız hissettiği ve eş bulmakta zorlandığı belirlendi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Lefkoşa Üniversitesi'nden Menelaos Apostolou, "Her iki kişiden biri, kişisel hayat ve soyunu devam ettirme konusunda güçlük çekiyor. Çoğu durumda bu, karakterlerinde sorun olduğu anlamına gelmiyor. Sadece evrim tarafından, şu anda bulunduğumuzdan farklı bir ortama adapte edildik" dedi.

Apostolou, günümüzde bazı insanların yıllar boyunca eşini bulamamasının sebebinin yaşam tarzındaki değişim ve cinsler arasındaki ilişkileri düzenleyen sosyal kuralların sürekli değişmesinin olabileceği tahmininde bulundu.

Bilim insanları, Kıbrıs üniversitelerinden yaklaşık 2 bin öğrenci arasında anket çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilere, buluşmaların onlar için ne kadar kolay geçtiği, ne kadar önemli olduğu, karşı cinsle ilişkilerde ne tür sorunlar yaşadıkları soruldu.

Araştırmaya katılan her iki kişiden biri, ilk buluşmalarda veya mevcut ilişkileri sürdürmede ciddi zorluklar yaşadığını söyledi. Yüzde 20'si de her iki durumda sorunla karşılaştıklarını belirtti. Üstelik bu, hem erkek hem de kadın öğrenciler için eşit derecede geçerli.

Bilim insanlarına göre, karşı cinsle iletişim kurmada yaşanan zorlukların sebebi çekici olmayan görünüm, cinsel organlarla ilgili sorunlar veya kötü karakter değil, derin evrimsel ve sosyal sorunlar.

İnsanın cinsel davranışını büyük oranda, genetik düzeyde tasarlanmış ve atalarının evrimleştiği ortamdaki hayata uyarlanmış içgüdülerinin yönettiğini belirten Apostolou, bu ortamın 200 yıl önce ilk sanayi devrimi sırasında radikal biçimde değiştiğini kaydetti.

Kıbrıslı bilim insanı, "Bu tür içgüdülerinin büyük kısmının, insanın karşı cinsle ilişkilerde neredeyse hiçbir seçeneğin olmadığı zamanlarda geliştiğini tahmin ediyoruz. Çoğu zaman gelin veya damadı, anne babalar seçiyordu. Ama bu durum değişti ve yeni koşullara alışmak için zamanımız yoktu. Geçmişte içe kapanıklık insanlar için sorun değildi, çünkü uygun eş bulma sorunu başkaları tarafından çözülüyordu" dedi.