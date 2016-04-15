Bilim insanları: Mutantlar aramızda olabilir!

Çok sayıda bilim insanının 589 bin 306 genomda yürüttüğü incelemeler neticesinde, araştırmaya dahil olan 13 kişide genetik mutasyon görüldü. Bilim insanlarına göre genetik mutasyona uğramış süper insanlar aramızda dolaşıyor olabilir.

Habertürk'te yer alan habere göre; ölümcül hastalıkların önlenmesinin önünü açacak. Makalede, söz konusu kişilerin kendilerini kötü hastalıklardan koruyan genetik mutasyonlara uğradığı bilgisi verildi. Makaleye göre, normal şartlarda çok uzun süre önce hayatını kaybetmesi gereken kişiler, DNA'larındaki mutasyonlar nedeniyle yalnızca hayatlarına devam etmekle kalmıyor aynı zamanda sağlıklı bir yaşam da sürüyor.

Araştırmalar hastalık semptomlarını adeta 'umursamayan' vücutlara sahip bu süper insanların genetik yapılarında bir farklılık olabileceğini ortaya koyuyor. Bu süper insanların genetik özelliklerinin keşfininse ölümcül hastalıkların önlenmesinin önünü açabileceği düşünülüyor.