T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bilim insanları lösemiyi 'durdurdu'

İsviçreli bilim insanları, laboratuvar deneylerinde, lösemi kök hücrelerinin gelişimini doğrudan durdurmayı başardı.

08 Şubat 2012 02:00


T24 - İsviçreli bilim insanları, laboratuvar deneylerinde, lösemi kök hücrelerinin gelişimini doğrudan durdurmayı başardı.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bern Üniversitesi tıp fakültesi onkoloji bölümü ve Basel Üniversitesi tıp fakültesi patoloji bölümü uzmanları, farelerde, hücre gelişimini sağlayan CD27 molekülünün çalışmasını engelleyerek, lösemi kök hücrelerine sinyal aktarımını durdurdu. Böylece kanser kök hücresinin gelişimi engellendi.

Tümör immünoloji uzmanı Christian Schürch ve Carsten Riether'in araştırmasının sonucu, The Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlandı.

Lösemi kök hücreleri, uygulanan tedavilerin çoğuna karşı dirençli olduğu için, sık sık kanser tedavinin ardından nüks ediyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24