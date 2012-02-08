Bilim insanları lösemiyi 'durdurdu'



T24 - İsviçreli bilim insanları, laboratuvar deneylerinde, lösemi kök hücrelerinin gelişimini doğrudan durdurmayı başardı.





Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bern Üniversitesi tıp fakültesi onkoloji bölümü ve Basel Üniversitesi tıp fakültesi patoloji bölümü uzmanları, farelerde, hücre gelişimini sağlayan CD27 molekülünün çalışmasını engelleyerek, lösemi kök hücrelerine sinyal aktarımını durdurdu. Böylece kanser kök hücresinin gelişimi engellendi.

Tümör immünoloji uzmanı Christian Schürch ve Carsten Riether'in araştırmasının sonucu, The Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlandı.

Lösemi kök hücreleri, uygulanan tedavilerin çoğuna karşı dirençli olduğu için, sık sık kanser tedavinin ardından nüks ediyor.





