Bilim insanları, Koronavirüs'le mücadelede umut vadeden bir burun spreyi üzerinde çalışıyor

Bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi için bir burun spreyi üzerinde çalışıyor. Virüsün çoğalmasını engellemek üzere geliştirilen spreyin şu ana kadar dağ gelincikleri üzerinde yapılan çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Covid-19'la mücadelede aşı çalışmaları dünya genelinde sürerken bilim insanları salgınla mücadele için yeni yöntemler üzerinde de duruyor. Geliştirilen bir burun spreyi, hücrelerle karşılaştığında vücudun doğuştan gelen bağışıklık sistemini harekete geçiriyor.

Aşılarda bağışıklık yanıtı antikor ve T hücreleri gelişimiyle gerçekleşirken doğuştan gelen bağışıklık da pek çok mikropla savaşabiliyor. Imperial College London'dan hava yollu enfeksiyon hastalıkları araştırma grubundan Roberto Solari, "Bu bir savunma siperi gibi çalışıyor" dedi. Soları, INNA-051 adı verilen içerikle doğuştan bağışıklık sisteminin aktif hâle getirildiğini ve bunun virüsün hücrelerde çoğalmasını engellediğini söyledi.

Hakem heyeti onayı bekleyen araştırmada Kamu Sağlığı İngiltere'den de bilim insanları bulunuyor. Deney sürecinde 6 dağ gelinciğinden oluşan 3 grubun burunlarına INNA-051 yerleştirildi. Başka bir grup olan 6 dağ gelinciğine ise plasebo verildi. İkinci doz INNA-051 ve plaseboların verildiği gün ekip, dağ gelinciklerini Covid-19 virüsüyle karşılaştırıldı. Dağ gelincikleri 12 gün boyunca gözlemlendi.

Virüs verildikten 5 gün sonra, INNA-051 verilen dağ gelinciklerinde virüs oranı, plasebolara göre yüzde 96 oranında düştü.

INNA-051'in kullanımı için şimdi toksikoloji araştırmaları ve insan deneyleri gerekiyor.