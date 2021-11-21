Bilim insanları köpeklerin sahiplerini görüntülü arayabilecekleri bir teknoloji üzerinde çalışıyor

İskoçya'da araştırmacılar, köpeklerin oyuncak bir topu sallayarak sahiplerini görüntülü arayabilecekleri bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacıların çalıştığı topun içinde hareketi tespit ederek aramayı başlatan bir ivmeölçer bulunuyor.

Araştırmacılar, 10 yaşındaki Labrador Zack ile 3 ay boyunca 16 günlük bir çalışma gerçekleştirdiler. İvmeölçer Zack'in en sevdiği oyuncağın içine yerleştirildi. Zack, ilk iki günde 18 arama yaparken bunların yarısının oyuncağın üzerinde uyuduğu için 'yanlışlıkla' olduğu belirtildi.

Ancak uyanıkken yaptığı aramaların bazılarında Zack, aradığı sahibine birlikte oynadıkları oyuncakları gösterdi, ekrana yaklaştı.

Araştırmacılardan Dr. Hirskyj Douglas, çoğu arama yanlışlıkla olsa da Zack'in ekrana yaklaşmak gibi ilgilendiğini gösteren hareketleri olduğunu söyledi. Douglas, topu eline almak ve arama yapmak arasındaki bağlantıyı anladığından emin olamasalar da köpeğin gördükleriyle ilgilendiğinden emin olduğunu söyledi.