Bilim insanları koala spermlerini dondurarak neslinin tükenmesini önlemeyi değerlendiriyor

Avustralya’da araştırmacılar, nesli tükenmekte olan koalaları kurtarmak için sperm dondurma yöntemi üzerine düşünüyor.

BBC’de yer alan habere göre, Yeni Güney Galler’de Newcastle Üniversitesi’nden bilim insanları, koala spermlerini toplamak için bir biyolaboratuvar geliştirmeyi önerdi. Toplanan spermlerin gelecekteki koala nesilleri için ve genetik çeşitliliğin zenginleştirilmesi için kullanılabileceği belirtildi.

Avustralya’da geçen yıllarda çıkan orman yangınları on binlerce koalanın ölümüne neden olmuştu.

Bilim insanı Dr. Ayna Witt, “Mevcut durumda 2019-2020 yıllarında olduğu gibi tek seferde çok sayıda hayvanın ölümüne neden olan doğal felaketlere karşı sigorta politikamız yok. Eğer koala nüfusu bu tür olaylarla ölürse, onları geri getirmenin ya da genetiklerini korumanın yolu yok” dedi.