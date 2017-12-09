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Dünya

Bilim insanları keşfedilen kara deliğin evrendeki en eski gökcismi olabileceğini söyledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Aralık (DHA) - Bilim insanları Güneş'ten 800 milyon kat daha fazla kütleye sahip olan bir kara delik keşfetti

09 Aralık 2017 17:02

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Aralık (DHA) - Bilim insanları Güneş\'ten 800 milyon kat daha fazla kütleye sahip olan bir kara delik keşfetti.
Nature isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma yazısına göre, gökbilimciler Dünya\'ya 13 milyar ışık yılı uzaklığında ve Güneş\'in kütlesinden 800 milyon kat daha fazla kütleye sahip bir kara delik keşfetti. Yayınlanan yazıda keşfedilen kara deliğin, evrenin oluşumuna sebep olan büyük patlamadan yalnızca 690 milyon yıl sonra oluştuğu ve bu sebeple bilim insanlarının evrenin oluşumunu anlamasına yardım edebileceği söylendi.
Yıldız gökcismi kategorisine giren kara delik, bir galaksinin merkezinde yer alıyor ve gaz gibi maddeler kara deliğe düşerek toplanma diski olarak da bilinen ve kara deliğin etrafında dönen aşırı sıcak bir kütle yaratıyor. Keşif yazısının ortak yazarlarından Almanya Max Planck Astronomi Enstitüsü profesörü Bram Venemans konuyla ilgili, \"Yıldız gökcisimleri evrenimizin en parlak ve en uzak cisimleri olarak var oluyor ve evrenimizin oluşumunu anlamada kritik bir noktada yer alıyorlar\" dedi.
Keşfedilen yıldız gökcismin, evrenin oluşumundan yalnızca 690 milyon yıl sonra var olduğu ve yıldızların yeni oluşmaya başladığı bir dönemde ortaya çıkarak, evrenin karanlık dönemlerden çıkışına tanıklık ettiği söylendi. Araştırma yazısının bir başka yazarı Carneige Bilim Enstitüsü profesörü Eduardo Banados, yıllardır yürütülen geniş kapsamlı araştırmalara rağmen, ilk kez evrende bu kadar uzakta var olan bir cismin keşfedildiğini söyledi. (Fotoğraflı)

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