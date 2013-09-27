Bilim insanları ilk nanotüp bilgisayarı üretti

Daha hızlı ve daha güçlü elektronik aletlere giden yolda büyük bir ilerleme kaydeden Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar Çarşamba günü, tamamen karbon nanotüplerden oluşan transistörlerden yapılmış, çalışan ilk bilgisayarı tanıttı.

Araştırmacıların her atomun içinde bulunan kuantum parçacıkları ya da her hücrede bulunan DNA gibi incelemekte olduğu birçok ilginç materyal arasında karbon nanotübü olarak bilinen, çok iyi arıtılmış karbondan oluşan kusursuz silindirler de bulunuyor.

İlkel olmasına karşın söz konusu buluş bu sıra dışı karbon lifler kullanılarak yapılan transistörlerin şu ana kadar keşfedilen en güçlü malzemeler olduğunu, genel amaçlı kullanım için üretilen bilgisayarlarda da kullanılabileceğini kanıtladı. Bilim insanlarının verdiği bilgiye göre, basit bir işletim sistemine sahip olan bu bilgisayar, hesaplama yapabiliyor ve aynı anda çalışmakta olan farklı işlemler arasında geçiş yapabiliyor.

Cihazın yapımını yöneten Stanford Üniversitesi'nden elektrik mühendisi Max Shulaker, "Kelimenin tam anlamıyla bir bilgisayar," dedi. Shulaker, "Bu da karbon nanotüplerinden yapılmış kullanışlı devreler yapabileceğinizi ve hatasız bir şekilde imal edilebileceklerini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Araştırma Nature Dergisi'nde yayınlandı

Projede yer almayan Münih Teknik Üniversitesi'nden Franz Kreupl, "Evcilleştirilmiş nanotüpleri var," dedi.

Çalışmaya fon sağlanmasına yardımcı olan National Science Foundation'dan üst düzey danışman Mihail Roco, nanotüp bilgisayarları "önemli bir bilimsel adım" olarak nitelendirdi ve tamamlanması halinde bunun bilgisayarların şu ankine göre onda bir daha az enerji sarf ederek, daha küçük bileşenlerle daha hızlı çalışmasını sağlayacağını belirtti.

Araştırmacılar, elektrik ve ısı iletiminin yanında ışığı soğurma ve yaymada sıra dışı özellikler sunan karbon nanotüplerin dijital potansiyeli konusunda oldukça umutlu. Bu tüpler yalnızca bir atom kalınlığında karbon tabakalarının insan saçından yaklaşık 10 bin kez daha ince borular oluşturacak şekilde sarılmasından oluşuyor.

Hemen her elektronik cihazda bulunan açma kapama düğmesinin bir versiyonu olan ilk nanotüp transistörü 1998'de keşfedildi. Ancak yakın zamana kadar araştırmacılar, bilgisayarların kompleks mikroçiplerinde kullanılabilmesi için mükemmel hizalanma, düzen ve saflığa sahip olması gereken bu tüplerin çoklu olarak üretilmesinin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyordu.

Nanotüplerin oluşumu ise kristallerin oluşumuyla benzerlik gösteriyor. Mikado çubuklarının yere düşmesi gibi rastgele hizalanıyorlar bu da tüplerin enine yani istenmeyen şekilde sıralar da yapabilmesine neden oluyor. Yaklaşık yüzde 30'u metalik safsızlık denilen öngörülemez düzensiz yapıları oluşturuyor. Her bir kusur kısa devreye neden olabiliyor. Kusursuz ısı ve elektrik iletimi için tüplerin kusursuz şekilde yan yana sıralanması gerekiyor.

Stanford Üniversitesi'nden projede yer alan elektrik mühendisi Subhasish Mitra, "Bunu asla üretemezsiniz dedi," şeklinde konuştu. Araştırmacılar özel bir devre tasarımı yaptı ve safsızlıkların önüne geçmek için güçlü bir hata ayıklama tekniği oluşturdu.

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(Wall Street Journal)