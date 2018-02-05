Bilim insanları ilk kez galaksi dışında yeni gezegenler keşfetti

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat (DHA) – Astrofizikçiler ilk kez Dünya’nın bulunduğu galaksi dışında yeni gezegenler keşfetti.

Astrofizikçiler daha önce yalnızca Samanyolu’ndaki gezegenlerin varlığını ortaya çıkarırken, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait Chandra X-ışını Gözlemevi’ndeki hassas mercek teknolojisini kullanarak elde ettikleri verilerle galaksi dışında bir grup gezegen keşfettiklerini açıkladı.

The Astrophysical Journal dergisinde yayınlanan araştırma sonucuna göre keşfedilen gezegenlerin Dünya’ya 3.8 milyar ışık yılı uzaklığında olduğu ve gezegenlerin boyutlarının Ay’dan Jüpiter’e kadar farklılık gösterdiği söylendi. Oklahoma Üniversitesi Astrofizikçisi ve araştırma yazarı Xinyu Dai, “Bu keşif adına oldukça heyecanlıyız. İlk kez galaksimiz dışında gezegenler keşfettik” dedi.

Yıldızlar ve galaksi dışındaki yıldız gök cisimleri gibi uzak gök cisimlerinin parlaklığını kullanan hassas merceklerin analizi, bu mesafelerdeki gezegenleri tanımlamada kullanılan yöntem olarak bilinirken araştırma yazarlarından Astrofizikçi Eduardo Guerras, “Bu veriler Samanyolu dışındaki hassas mercek analizinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Keşfettiğimiz gezegenler Dünya’ya 3.8 milyar ışık yılı uzaklığında yer alıyor. Hassas mercek teknolojisi dışında bu gezegenleri gözlemleyebilmemizin bir imkanı yok. Bununla birlikte şu an gezegenleri inceleyebilir, varlıklarını açığa çıkarabilir ve hatta kitleleri hakkında bile fikir edinebiliriz” dedi. (Fotoğraflı)