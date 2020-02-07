Bilim insanları: İkilim krizi sebebiyle yaban arıları kitlesel yok oluşla karşı karşıya

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Yeni bir araştırmaya göre daha iklim değişikliği ve daha sık görülen aşırı sıcaklar sebebiyle Avrupa ile Kuzey Amerika'da yaban arılarının sayılarında ciddi bir azalma gözlemlendi.

Ottawa Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre tek jenerasyonluk süre zarfında bir yaban arısının herhangi bir yerde hayatta kalma olasılığı yüzde 30 azaldı. Araştırmayı yapan ekip, bu sayıların yaban arılarının kitlesel yok oluşuna işaret ettiğini ifade etti.

Araştırmanın baş yazarı Peter Soroye, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalarda, "Isıların arttığı bölgelerde nüfusun ortadan kaybolduğunu gözlemledik. Eğer nüfus düşüşü bu hızda devam ederse bu türlerin çoğu birkaç onyıl içinde yok olabilir" dedi.

Araştırmayı yapan ekip, 66 farklı yaban arısı türüyle ilgili Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 115 yıllık bir periyottan veri kullandı. Ekip bu verilerden yola çıkarak bir "iklim kaosu" senaryosu simüle etti. Ekip bu sayede yaban arılarının nüfus değişimini inceleyebildi.

Bir başka akademisyen olan Dr. Tim Newbold, "İklim değişikliğinin yaban arılarının nüfusunu ne kadar azalttığını görünce çok şaşırdık. Bulgularımıza göre iklim değişikliği hızlanırsa bu nüfus kaybı da hızlanacak. Farklı yaban arası türlerini korumak istiyorsak iklim değişikliğini yavaşlatmalıyız" dedi.