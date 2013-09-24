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Yaşam

Bilim insanları hafızayı silen geni buldu; kötü anılar tarih olabilir

Kötü anılar tarih olabilir. Anıları yok edecek geni bulan bilim insanları, bu genin uyarılması halinde kötü anıların silinebileceğini ifade etti

24 Eylül 2013 18:11

Anıları yok etmekten sorumlu geni bulan bilim insanları, bu genin uyarılması halinde istenmeyen anıların silinebileceğini öne sürdü. Bu yöntem, travma ve bağımlılık tedavisi için kullanılabilecek.

Anıların yok oluşunu düzenleyen geni bulan bilim insanları, yakında hafıza silecek hapların geliştirilebileceğini belirtti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, yeni keşfettikleri Tet1 isimli genin yeni anılara yer açmak için eskilerini silme görevini üstlendiğini saptadı. Bu gene müdahale etmenin başarılması halinde istenmeyen anıları unutmanın mümkün olacağını söyleyen araştırmacı Andrii Rudenko, bu keşfin travma sonrası stres bozukluğu gibi durumları tedavi etmekte kullanılabileceğini ifade etti.

“Bu yöntem henüz geliştirilmiş değil. Ancak, gene müdahale edecek ilaçlar gelecekte üretilecek. Şu an bu ilaçların nasıl işleyeceğini öngörmek güç olsa da, farmakolojik bir uyarıcıyla Tet1’i tetiklemek üzerine olacağını söyleyebilirim. Şimdi yapılması gereken bu uyarıcıyı bulmak” diyen Rudenko, bu tedavinin bağımlılıkları yenmek için de kullanılabileceğini belirtti.

 

Korkuyu unuttular

 

Yapılan deneyde iki fare grubundan birinin Tet1 geni devredışı bırakılırken diğer gruptaki farelerde bu gene müdahale edilmedi. Özel bir kafesten korkmak üzere koşullanan fareler, daha sonra yeniden o kafese yerleştirildi ve davranışları gözlemlendi. Tet1 geni devredışı olan fareler korku yaşarken, bu genin faaliyette olduğu fareler kafesten korktuklarını unutup sakin davrandı. Rudenk, “Tet1 geni işlemeyen fareler unutamıyor, unutamadıkları için yeni şeyler öğrenemiyorlardı.

Ancak bu genin faaliyette olduğu fareler korku dolu anıları unutmayı başardılar. Bu bize gösterdi ki, Tet1 geni normal çalışan canlılar eski anıları silip yenilerine yer açıyor. Ancak hangi anının silineceği konusunda bilinçli bir tercih yapılamıyor. Bundan sonraki adım, gene müdahale ederek spesifik anıların hedef alınması” dedi. Bu gelişme akıllara 2004 yılında vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Sil Baştan filmini getirdi. Eski sevgilisini unutmak isteyen karakterin bu işi yapan bir firmayla anlaşıp ilişkisine dair bütün anılarını sildirdiği filmden sonra, birçok insan bu teknolojinin acilen geliştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

 

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