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Bilim / Teknoloji

Bilim insanları: Evli insanlar daha sağlıklı

Araştırmaya göre, evliler daha düşük stres hormonlarına sahip

17 Şubat 2017 20:05

ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları evliliğin sağlık üzerindeki etkisi üzerine ilk defa biyolojik kanıtlarla ortaya koydu. Buna göre, evli insanların daha sağlıklı olduğu belirtildi.

K24'ün Time'dan referans verdiği haberine göre araştırmalar, evlilerin bekar, boşanmış ya da dul olanlara göre daha düşük stres hormonuna sahip olduğunu ve dolaysıyla daha sağlıklı olduklarını ortaya koydu.

ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesinin yaptığı, evliliğin sağlık üzerindeki etkisi üzerine ilk defa biyolojik kanıtlar ortaya koyan çalışmada, birbirini izlemeyen 3 gün boyunca, yaşları 21-55 arasında değişen, 572 sağlıklı kişiden alınan çoklu tükürük örneklerindeki kortizol hormonuna bakıldı.

Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinde üretilen, vücudun strese gösterdiği tepkiyle ilişkili kortizol hormonunun evli deneklerde, hiç evlenmemiş ya da evlenip boşanmış bireylere göre daha düşük seviyelerde olduğu tespit edildi.

Ayrıca araştırmacılar, insanların sabah uyanınca en yüksek seviyede olan ve gün içinde düşen kortizol seviyelerini gün boyunca karşılaştırdı.

Evlilerin söz konusu hormon seviyelerinin diğer insanlara göre daha hızlı düştüğü görüldü.

Sonuçlar, bekar insanların, evlilere göre daha fazla psikolojik strese maruz kaldığı yönündeki inancı desteklerken, sürekli stres, vücudun birçok hastalığa neden olan enflamasyonu düzenlemesini olumsuz etkileyen yüksek kortizol seviyesine neden oluyor.

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