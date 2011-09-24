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Yaşam

Bilim insanları düşünceyi görüntüledi

UC Berkeley’den bilim insanlarının uyguladıkları zihin okuma, beyin görüntüleme teknolojisi ilgi çekti.

24 Eylül 2011 03:00


IŞIL ÖZ - T24

UC Berkeley’den bilim insanlarının uyguladıkları zihin okuma, beyin görüntüleme teknolojisi ilgi çekti.

Araştırmacılar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ve hesaplama modelleri ile film fragmanlarını izlemeyi denedi. Beyin görüntüleme ve bilgisayar simülasyonunun karışımı sonucu  fütüristik senaryolarla karşılaşmak olası.

Düşüncenin zihindeki yansıması için tıklayın...


Düşüncelerimizin neye benzediğini gösterebilecek bu çalışma rastgele seçilen YouTube videoları üzerinden yapıldı. Hastalar ile bir dizi videolar incelenmiş ve beyin dalgaları ile görsellerin uyumlu olduğu görüldü. 

UC Berkeley sinirbilimci ve internet dergisi “Current Biology” yazarlarından Profesör Jack Gallant dün yaptığı açıklamada, “zihinlerimizdeki filmlere bir pencere açıyoruz” dedi.

Teknoloji henüz sadece film klipleri üzerinde uygulanmış. Ancak, araştırmacıların attığı bu adım, hayaller ve rüyalar gibi zihnimizin içindeki filmlerin başkası tarafından izlenecek duruma gelmesi için de önemli görülüyor.

Teknolojinin pratik uygulamaları sayesinde, felçli, komadaki, özetle sözlü iletişim kuramayan hastaların neler düşündüklerini daha iyi anlayabilmek için yapılan bu çalışma, bilim dünyasında ses getirdi.




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