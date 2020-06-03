Bilim insanları dünyada havanın en temiz olduğu yeri buldu

Bilim insanları dünyadaki en temiz havayı bulduklarını açıkladı. İnsan hareketliliğinin olmadığı temiz hava Antarktika'yı çevreyelen Güney Okyanusu'nda bulundu. CNN'in aktardığına göre, Colorado Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar Güney Okyanusu üzerinde türünün ilk örneği bir araştırma yaptı. Araştırma sonucunda okyanus üzerinde insan hareketliliği olmadığı için değişime uğramamış atmosferik bir bölge tespit edildi.

Bilim insanları, insan aktiviteleri nedeniyle iklim ve havanın değişime uğramadığı bölgeleri arıyor. Güney Okyanusu'nu inceleyen uzmanlar en alt katmanda bulunan bulutların insan aktivitelerinin yarattığı hava partiküllerine sahip olmadığını farketti.

Araştırma için Güney Okyanusu'nun alt katman atmosferindeki havanın içeriği, nereden geldiği ve havadaki bakteriler incelendi. Sonuçlar, atmosferdeki hava ile okyanustaki biyolojik yapıyla güçlü bir bağlantısı olduğunu ve Antarktika'nın güneydeki kıtalardan gelen mikroorganizmalar ve partiküllerden izole kaldığını ortaya çıkardı.

Araştırma, Güney Okyanusu'nun dünyadaki antropolojik süreçten etkilenmeyen sayılı alanlardan olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları Proceedings of National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.