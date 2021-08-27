Bilim insanları, dört bacaklı bir balinaya ait 43 milyon yıllık fosil keşfetti

Bilim insanları, daha önce bilinmeyen dört bacaklı bir balina türünün 43 milyon yaşındaki fosilini keşfetti.

Reuters'ta yer alan habere göre, karadan denize geçişin izini süren bilim insanları, dört bacaklı balina fosilinin geçiş döneminde yaşayan daha sonra nesli tükenen Protocetidae grubuna ait olduğunu belirtti.

Mısır’da bulunan 'Phiomicetus anubis' adlı balinaya ait fosil üzerinde Mansura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi’nde detaylı bir inceleme yapıldı.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan makalenin baş yazarlarından Abdullah Gohar “Bu kritik bir yeni balina türü ve Mısır ile Afrika paleontolojisi için kritik bir keşif” dedi.