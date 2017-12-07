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Dünya

Bilim insanları DNA ile Mona Lisa'nın dünyanın en küçük kopyasını yarattı

Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Amerikalı bilim insanları DNA kullanarak ünlü İtalyan ressam Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun en küçük kopyasını yarattı

07 Aralık 2017 17:23

Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Amerikalı bilim insanları DNA kullanarak ünlü İtalyan ressam Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun en küçük kopyasını yarattı.
Hint basınında yer alan habere göre, ABD Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar DNA origamisinin desenlerle ve geniş diziler halinde kendi kendini birleştirebildiği, pahalı olmayan bir yöntem geliştirdi. Bu sayede herhangi bir görüntü istenilen ortama yansıtılabiliyor. 
Bilim insanları, Mona Lisa gibi bir görüntüyü alıp küçük kare kesitlere bölen ve bu kesitler için gerekli olan DNA dizilerini belirleyebilen bir yazılım geliştirdi. Bu kesitler daha sonra kendiliğinden yapıyı oturmaya başlıyor ve Mona Lisa\'yı yeniden oluşturuyor. 
DNA normalde canlıların genetik bilgilerinin kodlamasında kullanılan en iyi araç olarak bilinirken, aynı zamanda mükemmel bir kimyasal yapı taşı olarak kabul ediliyor.
Tek sarmallı bir DNA molekülü, - A, T, C ve G olarak kısaltılan, kendisinden daha küçük ve nükleotid adı verilen moleküllerden oluşuyor.
Caltech\'in yardımcı profesörü Lulu Qian “Mikrometre ölçekli nano DNA yapısını kullandığımız tekniğimizi yenilikleri keşfetmek isteyen diğer araştırmacılar tarafından kolay erişilebilir hale getirmek istiyoruz. Bu yüzden kullanıcının istediği görüntüyü DNA iplikçiklerine ve ıslak laboratuvar yapısına dönüştüren bir çevrimiçi yazılım aracı geliştirdik\" dedi. 
Qian, “Protokol DNA zincirlerini otomatik olarak karıştırmak için doğrudan bir sıvı taşıma robotuyla okunabilir. Nano DNA yapısı, kolaylıkla bir araya getirilebilir\" dedi.
Çevrimiçi yazılım aracı ve otomatik sıvı işleme teknikleri kullanılarak bir bakterinin yaşam boyu bir portresi ve bir horozun bakteri boyutundaki bir portresi de dahil olmak üzere bir çok farklı desen tasarlandı ve DNA ipliklerinden biraraya getirildi. (Fotoğraflı)

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