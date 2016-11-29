Bilim insanları "Dijital eroin" dedi; çocuklar günde en az 5 saati ekran önünde geçiriyor!

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre çocuklar günde en az 5 saati ekran önünde geçiriyor. Amerikalı piskoterapist Dr. Nicholas Kardaras, ekran bağımlılığını 'dijital eroin' olarak niteledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çocukların son teknoloji ürünlerle geçirdiği zaman son yıllarda giderek daha fazla psikologların ve çocuk gelişimi uzmanlarının mesai harcadığı bir konu haline dönüştü. Uzmanlar, ekranla çok fazla zaman geçiren çocukların aşırı kilo alma, uykusuzluk ve gelişim bozuklukları yaşayabileceği uyarısı yapıyor.

En fazla 1 saat

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom’un son araştırmasına göre İngiltere’de 5 yaş altı çocukların üçte biri akıllı telefona ya da tablete sahip. Ortalama olarak bu çocuklar günde en az 5 saat bu cihazlarla ya da televizyonla vakit geçiriyor.

Pedagoglar ise bu sürenin 1 saati aşmaması yönünde uyarıda bulunuyor. ABD’nin önde gelen psikoterapistlerinden Dr. Nicholas Kardaras, ekran bağımlığını "dijital eroin" olarak tanımlıyor. Kardaras, "Bazıları beni felaket tellallığıyla suçluyor. Ancak kristal meth problemi olan insanları tedavi ettim. Size şunu söyleyebilirim ki, dijital bağımlılığı aşmak daha zor. İllegal uyuşturucuların aksine ekranlar her yerde" ifadelerini kullanıyor.