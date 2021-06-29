Bilim insanları, Covid-19'u 90 dakikada tespit eden maske tasarladı

MIT ve Harvard Üniversiteleri'nden mühendisler, Covid-19'u 90 dakikada tespit eden yeni maskeler tasarladıklarını açıkladı.

MIT News'da yer alan habere göre, MIT ve Harvard'dan mühendislerin geliştirdiği maskede yer alan küçük, yenilenebilir sensörler virüsü tespit edebiliyor.

Maskeye takılan sensörler araştırma ekibinin daha önce Ebola ve Zika virüslerini tespit için geliştirdiği dondurarak kurutulmuş hücresel makineye dayanıyor.

Yapılan yeni bir araştırmada, bu sensörlerin maske dışında çeşitli giyim ürünlerine de yerleştirilebileceğini gösterdi. Bu durum, sağlık çalışanlarının virüs tehditlerini daha erken tespit edebilmesini sağlayabilir.

Virüs saptayan maske prototipi, pazartesi günü Nature Biotechnology dergisinde tanıtıldı.