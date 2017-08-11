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Sağlık

Bilim insanları: Çok yakında hayvanlardan insanlara organ nakli yapılabilecek

İnsan bedenine en uyumlu yapıya sahip domuzlardan organ nakli yapılabilecek

11 Ağustos 2017 12:01

Kalıtsal hastalıkların aktarılmasını engelleyebilecek keşiften sadece bir hafta sonra hayvandan insana organ naklini mümkün kılmanın kapısını aralayan bir çalışmaya imza atıldı.Harvard'lı ilim insanları, domuz dokularında insan bedeninin reddettiği virüsleri genetik olarak temizlemeyi başardı. Bu buluş, insan bedenine en uyumlu yapıya sahip domuzlardan organ nakli yapılabilmesinin önünü açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, hayvan DNA’sında bulunan ve hayvan orgalarının insanlara nakledilmesinin önündeki engeli kaldırdırmaya bir adım daha yaklaştı. Hürriyet'in İngiliz Telegraph gazetesinden derlediği habere göre; bilim insanları on yılladırdır insan vücudu tarafından reddedilmeyecek bir domuz dokusu geliştirmeye çalışıyordu. Çünkü organları hem boyut hem de işlev olarak insanınkiyle çok benzer olan domuzların tüm DNA’ları, insan hücrelerini etkileyen ve organ naklini imkânsız kulan virüsler içeriyor.

Bu bağlamda Profesör George Church ve Harvard Üniversitesi’ndeki meslektaşları, çığır açan gen düzeltme teknoloji Crispr’ı kullanarak, söz konusu virüsleri domuzların genomundan temizledi. Sonrasında embriyolar dişi bir domuza nakledilerek sağlıklı 37 domuz yetiştirildi.

eGenesis adlı grubun kurucularından Luhan Yang ise sıradaki adımın domuzlarla organları insan vücudunda efektif bir şekilde çalışacak şekilde oynamak olduğunu anlattı.

Sterilize domuz dokuları halihazırda kalp kapakçığı ya da kornea nakli gibi operasyonlarda kullanılırken, bilim insanları böbrek gibi domuz organlarının insana nakledilmesiyle bağışçı sıkıntısının ortadan kalkacağını düşünüyor.

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