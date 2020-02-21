Bilim insanları bir salyangoz türüne Greta Thunberg'in adını verdi

Brunei’de keşfedilen ve daha önce sınıflandırılmamış bir salyangoz türüne, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi. Bilim insanları bu türün, iklim ve sıcaklık değişikliklerine karşı bir hayli hassas olduğunu belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Kuala Belalong yağmur ormanlarında bulunan; 2 milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğindeki yeşil-kahverengi salyangoza ‘Craspedotropis gretathunberga’ adı verildi. Keşif, bir grup bilim insanıyla birlikte çalışan amatör araştırmacılar tarafından yapıldı. Türün sınıflandırılmasıyla ilgili detaylar da dün Biodiversity Data Journal adlı dergide yayımlandı.

Araştırmacılar, “Bu salyangoza Greta Thunberg’in adını vermek, onun neslinin, kendi yaratmadıkları sorunları çözme konusunda sorumlu olduklarını kabul etme yolumuzdu. Ayrıca her nesilden insanların yardım etmek için ona katılmasına dair verdiği bir sözdü” ifadelerini kullandı.

Salyangozlar konusunda uzman olan Doktor Menno Schilthuizen, yeni adlandırılan salyongoza dair şu bilgileri verdi; “Bu tür, Caenogastropoda olarak adlandırılan kara salyangozlarına mensup. Bu türler, kuraklığa, aşırı sıcaklığa ve orman kaybına çok hassas olmalarıyla biliniyor. Bu olgular da iklim değişikliği sürdükçe daha sık rastlanan olgular olacak.”

Greta, adının verilmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.