Bilim insanları, bir insanın ulaşabileceği maksimum yaşı tespit etti

Yaşlanma ve stresle başa çıkabilme arasındaki ilişkiyi araştıran bilim insanları, insanın yaşayabileceği en yüksek yaş limitini 120-150 arasında olarak belirledi.

The Hill'de yer alan habere göre, ABD ve Britanya'da gönüllülerin iPhone uygulamaları ve tıbbi kayıtlarından alınan verilerle katılımcıların stres kaynaklarına karşı dirençleri ölçüldü. Araştırmacılar, yaş arttıkça stresle başa çıkma kapasitesinin düştüğünü tespit etti.

Nature dergisinde sonuçları yayımlanan araştırmada 120 ila 150 yaş arasında insan vücudun dayanıklılık özelliğini "tamamen kaybettiği", bunun da iyileşme kapasitesini ortadan kaldırdığını gözlemlendi.

Araştırmacı Timothy V. Pykrov "Yaşlandıkça, rahatsızlık sonrası iyileşme süremiz artıyor. Yaşlandıkça optimal fizyolojik durumdan giderek daha fazla uzaklaşıyoruz" dedi.

Çalışmaya katkıda bulunan bilim insanlarından Andrei Gudkov ise bulguların "çığır açıcı" olduğunu söyledi.