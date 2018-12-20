Bilim insanları başını kuma gömen canlıya 'Trump' adını verecek

Özge Düzgün, (DHA) -Bilim insanları, Panama’da keşfedilen ve yeni bir tür olan 14-15 cm uzunluğundaki solucana \'Trump\' adını vermeyi kararlaştırdı. Amfibi sınıfına giren ve başını kuma gömerek hayatta kalabilen solucan \'Dermophis donaldtrumpi\' olarak adlandırılacak.

Bu karar, Polonya’daki iklim değişikliği zirvesinden sonra, ABD Başkan Donald Trump’ın iklim değişikliği konusundaki görüşlerini açıklamasından sonra alındı.

Dünyayı sadece siyah ve beyaz olarak görebilen solucana Trump’ın adının verilmesi fikri, inşaat malzemeleri şirketi EnviroBuild\'in kurucu ortağı Aidan Bell tarafından ortaya atıldı. Solucanın isim haklarının sahibi Bell, blogunda, \"Küresel yasa koyucuların iklim değişikliğine çözüm bulmadaki başarısızlığı siyaseten istismar edilen konu veya sorundan çok herkesin sorunu olmalı. Caecilian kelime kökenini \'kör\' anlamına gelen Latince Caecus\'tan alır ve yalnızca dünyayı siyah ve beyaz olarak algılayabilen ilkel gözlere sahiptir. Dünyayı sadece siyah beyaz olarak görebilen Donald Trump, iklim değişikliğinin, Çinliler tarafından uydurulan bir aldatmaca olduğunu iddia ediyor” ifadelerini kullandı.

2017\'de Trump, Amerika Birleşik Devletleri\'ni Paris İklim Anlaşması\'ndan çıkarmaya karar vermişti.