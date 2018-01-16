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Dünya

Bilim insanları Azteklerin ölüm nedenini buldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Yapılan yeni bir araştırma 500 yıl önce Meksika'da yaşayan Azteklerin ölüm nedeninin bir tür veba olduğunu ortaya koydu

16 Ocak 2018 19:59

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Yapılan yeni bir araştırma 500 yıl önce Meksika\'da yaşayan Azteklerin ölüm nedeninin bir tür veba olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, Aztek Nahuatl dilinde veba anlamına gelen \"cocoliztli\" hastalığı sebebiyle 15 milyon Azteklinin yüzde 80\'inin beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan araştırma kapsamında ölü Azteklerin DNA\'sını inceleyen bilim insanları, 500  yıl önce Meksika\'da yaşamış olan Azteklilerin \"tifo benzeri bir bağırsak virüsü\" sebebiyle öldüğünü söyledi.
Almanya\'daki Tuebingen Üniversitesi\'nde profesör ve araştırma yazarlarından Ashild Vagene, \"1545-50 yıllarında \'cocoliztli\', Avrupalıların gelişinden sonra Meksika\'yı etkileyen birçok salgından biriydi. Yeni bulgulara göre ise bu veba türünün özellikle en yıkıcı ve en çok insan kaybına neden olan üç epideminin ikincisi olduğunu keşfettik. Salgının nedeni, yüzyıllardır tarihçiler tarafından tartışılıyordu fakat antik DNA örnekleri sayesinde bu tartışmaya doğrudan kanıt sağlayabiliyoruz\" dedi. (Fotoğraflı)

 

 

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