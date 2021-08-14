Bilim insanları "av sezonu ertelensin" diyor, balıkçılar karşı çıkıyor!

1 Eylül’de başlayacak av sezonu öncesinde uzmanlar, palamut, lüfer, kefal ve hamsi gibi balıkları üremediğinden ötürü av yasağının süresinin uzatılmasını isterken, balıkçılarsa ertelemeye karşı çıkıyor.

Marmara Denizi’ni kısa süre önce esir alan müsilaj, deniz ekolojisi için de balıkçılar için de zorlayıcı bir süreç oldu. Uzmanlar balıkların üreyemediğini, denizin 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna hazır olmadığını söylüyor. İşin tesellisi, yapılan incelemelerde ağır metale rastlanmaması. Yani balıkların yenmesinde sorun yok.

Balıklar yumurta bırakamadı, av sezonu ertelenmeli

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'den Çağatay Bayraktar'ın haberine göre; av sezonunun ertelenmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji ve Yönetimi bölümünden Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, müsilaj etkisiyle balıkların yumurta bırakamadığını ve bu yüzden sezonun ertelenmesi gerektiğini vurguladı.



Müsilajın varlığının yüzeyde görülmese bile 10 metreden 40 metreye kadar devam ettiğini söyleyen Karakulak özellikle palamut, lüfer, kefal gibi kış balıklarının yumurta bırakamamasından dolayı Marmara’da balıkçılığın zayıf geçeceğini ifade ediyor.

"Marmara'da su canlılarının yaşam alanı daraldı"

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi öğretim üyesi Doç Dr. Ahsen Yüksek de, av sezonunun bereketli geçmeyeceğini belirterek, "Müsilajdan dolayı dipte yaşayan ve üreyen barbun, mezgit, kırlangıç, tavuk balığı, tekir gibi balıklar kendilerine yaşama ve çoğalma alanı bulamıyor.



Bazı alanlarda balık miktarında artış gözlense de Marmara Denizi’nde özellikle derin su canlılarının yaşam alanı oldukça daraldı. Balıkçılar bilinçsizlik veya ekonomik kaygılardan dolayı 40 bin tona yakın üreme boyuna gelmemiş hamsiyi avlıyor." diye konuştu.

"Böyle devam ederse av için Kuzey Ege'ye gitmek zorunda kalacağız"

Marmara Adası ve Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Engin Algan, geçen sene 50 kilo balık avlayabilen küçük balıkçıların bu yıl 10-20 kiloyla döndüğünü belirtiyor.



Ava çıkanların büyük risk aldığını anlatan Algan şöyle devam ediyor: "Ağlarını müsilaja kaptırma riski var. Balıkçılar radarlarıyla müsilajın derinliğini hesaplamaya çalışıyor çünkü 10 metre derinliğe kadar risk var. Ağ müsilajla dolduğu zaman temizlemesi mümkün değil ve kesip denize bırakmak zorunda kalıyor. Marmara Denizi’nden balık sayısı açısından ümidimizi kesmek üzereyiz. Böyle devam ederse sezon açıldığında av için Kuzey Ege’ye gitmek zorunda kalacağız."

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