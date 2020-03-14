Bilim insanları: Aşırı sıcaklar gelecekte 1,2 milyar kişiyi tehdit edecek

ABD'deki Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılar, şu anki sera gazı atıkları dikkate alındığında aşırı ısı ve rutubet nedeniyle oluşacak ısı stresinin her yıl şu anda 1,2 milyar kişinin yaşadığı bölgeleri etkileyeceği sonucuna vardı.

Sputnik'in aktardığına göre, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılar, şu anki sera gazı atıkları dikkate alındığında gelecekte aşırı ısı ve rutubet nedeniyle oluşacak ısı stresinin her yıl şu anda 1,2 milyar kişinin yaşadığı bölgeleri etkisi altına alacağını öngördü.

Araştırma, küresel hava ısısının sanayi öncesi döneme göre bir buçuk derece artması halinde aşırı sıcaklıkların 500 milyon insanın yaşadığı alanları etkileyeceğini ortaya koydu.

Artışın 2 dereceyi bulması halinde 800 milyon kişinin aşırı sıcaklardan zarar göreceği belirtilen çalışmada, 2100 yılında ise ısının tam 3 derece yükselebileceği ve bu durumda 1,2 milyarlık dünya nüfusunun aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalacağı vurgulandı.

Çalışmada ayrıca küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekilerek, dünyanın 19. yüzyılın sonlarındaki ısı değerlerine göre şu anda 1,2 derece daha sıcak olduğunun altı çizildi.