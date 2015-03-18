Bilim insanları araştırdı: Penguenler neden böyle yürüyorlar?

Amerikalı ve İngiliz bilim insanları, penguenlerin kendilerine özgü yürüme şekillerini nasıl geliştirdiklerini anlamak için seferber oldu. Londra hayvanat bahçesinde çalışmaya başlayan bilim insanlarının düşüncesi, penguenlerin yüzme kabiliyetlerinin gelişmesiyle yürüyüşlerinin geliştiği yönünde.

“Penguenler neden böyle yürüyor?” sorusunun cevabını, İngiliz ve Amerikalı bilim insanları arıyor.

Londra hayvanat bahçesinde kamp kuran bilim insanları, penguenlerin yürüyüşündeki gizemi çözmek için hayvanat bahçesinin bazı yerlerine sensörler yerleştirdiler.

Penguenlerin tarih boyunca bu şekilde yürümedikleri, atalarının farklı yürüdüklerini düşünen bilim insanlarına göre, bugünün penguenlerinin sıradışı yürüyüşleri zamanla daha iyi yüzmeleriyle gelişti.

Araştırmayı yapan ekipten Prof. John Hutchinson, “Yaptığımız iş şimdiki penguenlerin yürüyüşleriyle, penguen fosillerini inceleyerek, su altındaki uzmanlaşmalarının karada hareket etmelerini nasıl etkilediğini anlamaya çalışmak” dedi.

Hutchinson, “Böyle yürümek için nasıl evrim geçirdiklerini bilmek harika. Penguenler su altında inanılmaz hareket ediyorlar ama karada biraz hantallar. Ama isterlerse aslında karada da hızlı hareket ediyorlar” derken, İngiliz ve amerikalı bilim insanlarının, kısa süre içinde çalışmalarının sonuçlarını bir rapor haline getirmesi bekleniyor.