Bilim insanları açıkladı: Virüsün 17 farklı mutasyona uğramış hali tespit edildi

Almanya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları artıyor. Ülkede virüsün 17 farklı mutasyonuna rastlandı ve çevre ülkelere yayıldığı şüpheleri var.

Aşıların mutasyona karşı etkili olması umut edilirken, bu durumdan kurtulmanın en iyi yolunun izolasyon olduğu belirtildi.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da 962 kişi daha Koronavirüs nedeniyle öldü. Birçok yerde ise virüsten hayatını kaybedenler krematoryumda yakılmaya başlandı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Almanya'da virüs kurbanlarının yaş ortalaması 80'in üzerinde. Ölenler özel tabutlara konuluyor ve tabutlar paketleniyor. Cesetlerin birçoğu yakılmaya gönderiliyor. Sadece Meissen kentindeki krematoryumda dün 700. kişi yakıldı. Şirketin müdürü Jörg Schaldach, bunun için üç mesai çalıştıklarını, günde 60 ceset yakabildiklerini söyledi.

Krematoryumlar çoğaldı

Almanya'da krematoryumlar özellikle Nazi toplama kamplarında kullanılmıştı. Roma döneminden beri kullanılan krematoryumlar, buralarda yeniden inşa edilmiş ve gazla boğulan ya da çeşitli şekillerde öldürülen Yahudiler'in cesetleri buralarda yakılmıştı. Günümüzde krematoryumda genellikle yüksek risk veya bulaşıcı hastalık taşıyan cesetler yakılıyor.