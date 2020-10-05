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Dünya

Bilim insanları açıkladı: Tarihteki en büyük patlamalardan biri

Patlamanın yaklaşık 500 ile 1100 ton arasında TNT'ye eş değer olduğu ifade edildi

05 Ekim 2020 18:18

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın, tarihteki nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri olduğu ve yaklaşık 500 ile 1100 ton TNT'ye denk geldiği bildirildi.

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